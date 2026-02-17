Газета
Общество

В Санкт-Петербурге задержали председателя комитета по госзаказу

Ведомости

Председатель комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Денис Толстых задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Толстых был задержан в аэропорту «Пулково» при попытке вылететь из города.

По данным следствия, в 2024 г. группа сотрудников комитета разработала и реализовала преступную схему, направленную на предоставление незаконных преимуществ коммерческим организациям – участникам госзаказа. Это позволяло им побеждать в конкурсах и заключать госконтракты в обход установленных требований.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники регионального управления ФСБ. С задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

6 февраля был арестован начальник отдела осуществления централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Егор Леонов.

