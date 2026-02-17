В Санкт-Петербурге задержали председателя комитета по госзаказу

По данным следствия, в 2024 г. группа сотрудников комитета разработала и реализовала преступную схему, направленную на предоставление незаконных преимуществ коммерческим организациям – участникам госзаказа. Это позволяло им побеждать в конкурсах и заключать госконтракты в обход установленных требований.