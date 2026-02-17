Бывшего губернатора Смирнова поставили на учет как склонного к суициду
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в получении крупных взяток, поставлен на учет в СИЗО как лицо, склонное к суициду и членовредительству. Об этом сообщил прокурор в ходе судебного заседания в Ленинском районном суде, зачитывая характеристику из следственного изолятора, пишет ТАСС.
«Смирнов характеризуется отрицательно», – заявил гособвинитель. Он добавил, что экс-губернатор не реагировал на воспитательные мероприятия. Сам Смирнов не согласен с такой оценкой и отрицает склонность к суициду.
6 января в объединенной пресс-службе судебной системы региона сообщали, что Ленинский райсуд Курска рассмотрит дело в отношении Смирнова в особом порядке. Фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
По данным суда, Смирнов, его заместитель Алексей Дедов и житель Курской области Дмитрий Шубин получили взятку в размере более 12,9 млн руб. от ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000». Компании заплатили представителям администрации за действия, входившие в их служебные полномочия. Фигуранты также получили 8 млн руб. от ООО «КТК сервис», с которым по их указанию должностными лицами АО «Корпорация развития Курской области» заключен договор подряда на строительство фортификационных сооружений в Курской области на сумму более 192 млн руб.
Смирнов и Дедов обвиняются в получении двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Шубину инкриминируют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).