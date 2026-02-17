Бывшего губернатора Смирнова поставили на учет как склонного к суициду

По данным суда, Смирнов, его заместитель Алексей Дедов и житель Курской области Дмитрий Шубин получили взятку в размере более 12,9 млн руб. от ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000». Компании заплатили представителям администрации за действия, входившие в их служебные полномочия. Фигуранты также получили 8 млн руб. от ООО «КТК сервис», с которым по их указанию должностными лицами АО «Корпорация развития Курской области» заключен договор подряда на строительство фортификационных сооружений в Курской области на сумму более 192 млн руб.