Дело экс-губернатора Курской области рассмотрят в особом порядке
Ленинский районный суд Курска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, в особом порядке. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд также рассмотрит дело в отношении его заместителя Алексея Дедова, которого также обвиняют в получении взятки. Фигурантом по делу Дедова выступает житель Курской области Дмитрий Шубин, которого обвиняют в посредничестве.
По данным суда, Смирнов и Дедов вместе с Шубиным получили взятку в размере более 12,9 млн руб. от ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000». Они заплатили представителям администрации за совершение действий, входивших в их служебные полномочия. Кроме того, фигуранты получили 8 млн руб. от ООО «КТК сервис», с которым по их указанию должностными лицами АО «Корпорация развития Курской области» заключен договор подряда на строительство фортификационных сооружений в Курской области на сумму более 192 млн руб.
Смирнов и Дедов обвиняются в получении двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по статье – 15 лет лишения свободы со штрафом. Шубина обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Генпрокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам Смирнова и Дедова в получении взяток 3 февраля.
Смирнов занимал должность губернатора Курской области с мая по декабрь 2024 г. 5 декабря президент Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, отметив, что в регионе «востребовано кризисное управление».