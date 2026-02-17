Купленные в интернете товары можно будет возвращать любым способом

Особенность дистанционной торговли заключается в том, что покупатель может оценить товар только после его получения. Покупатель должен заранее уведомить о своем решении, вернуть товар продавцу и обеспечить его проверку, но нормативные акты и правоприменительная практика не уточняют, как именно покупатель должен выполнить эти обязанности. Не определены способ и место возврата товара, а также порядок его проверки продавцом. Это позволяет сторонам договариваться об условиях взаимодействия самостоятельно. Продавец может установить такие правила, что затраты покупателя на возврат товара будут несоразмерны его стоимости, что вынудит покупателя оставить товар у себя и отказаться от своего права. В таких условиях право становится формальностью. Таким образом, оспариваемые нормы не достигают своей цели и не помогают преодолеть неравенство сторон договора.