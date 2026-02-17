Купленные в интернете товары можно будет возвращать любым способом

Купленные в интернете товары можно будет возвращать любым способомКС поручил внести поправки в закон о защите потребителей
Конституционный суд (КС) принял постановление по делу жителя Мурманской области Петра Тишкина, который просил признать не соответствующими Конституции положения закона о защите прав потребителей, касающиеся условий возврата купленных дистанционно товаров. Об этом сообщил суд.
По мнению КС, необходимо внести изменения в действующее законодательство. Сейчас возврат товара надлежащего качества, проданного дистанционно, может осуществляться любым способом по усмотрению покупателя. Покупатель принимает на себя риск случайной гибели или повреждения товара во время транспортировки, а также несет транспортные и другие расходы, связанные с доставкой. Суд также отметил, что дело Тишкина должно быть пересмотрено.
Особенность дистанционной торговли заключается в том, что покупатель может оценить товар только после его получения. Покупатель должен заранее уведомить о своем решении, вернуть товар продавцу и обеспечить его проверку, но нормативные акты и правоприменительная практика не уточняют, как именно покупатель должен выполнить эти обязанности. Не определены способ и место возврата товара, а также порядок его проверки продавцом. Это позволяет сторонам договариваться об условиях взаимодействия самостоятельно. Продавец может установить такие правила, что затраты покупателя на возврат товара будут несоразмерны его стоимости, что вынудит покупателя оставить товар у себя и отказаться от своего права. В таких условиях право становится формальностью. Таким образом, оспариваемые нормы не достигают своей цели и не помогают преодолеть неравенство сторон договора.
КС принял к рассмотрению жалобу Тишкина 16 октября. В начале 2024 г. он приобрел детский комбинезон на сайте «Детского мира», а затем забрал его в магазине «Пятерочка» в Кандалакше. Товар не соответствовал ожиданиям, и он решил вернуть его в тот же день. Согласно закону о защите прав потребителей, покупатель может отказаться от товара, купленного дистанционно, в течение семи дней. Продавец обязан вернуть деньги в течение 10 дней, не считая расходов на доставку.
«Детский мир» ответил, что для возврата товара необходимо лично посетить ближайший магазин, что указано в условиях оферты. Ближайшие магазины сети находятся в Апатитах и Мурманске, расстояние до которых от села Алакуртти, где проживает истец, составляет 218 и 354 км соответственно. Расходы на дорогу сопоставимы со стоимостью товара, отмечает Тишкин. Таким образом, требуя личного присутствия, «Детский мир», по мнению истца, лишил его возможности вернуть товар.
Тишкин обратился в территориальный отдел Роспотребнадзора с требованием привлечь сеть к административной ответственности по статье 14.8 КоАП, но ему отказали. Затем он попытался оспорить отказ в Арбитражном суде Мурманской области и в апелляционных и кассационных инстанциях, но безуспешно.
Суды указали, что закон не определяет конкретное место и способ возврата товара. По мнению Тишкина, это не дает продавцам права устанавливать такие условия произвольно, особенно если они невыполнимы или затруднительны для части потребителей. Он просит признать не соответствующими Конституции положения закона о защите прав потребителей, касающиеся условий дистанционной продажи и возврата товаров (п. 3 и 4 ст. 26.1), поскольку они не должны позволять продавцу требовать личного присутствия покупателя и исключать возможность возврата через пересылку.