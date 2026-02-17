Газета
Главная / Общество /

В РФ уточнят требования к диссертациям по гуманитарным специальностям из-за ИИ

Ведомости

Министерство науки и высшего образования РФ и Российская академия наук уточнят требования к диссертациям по гуманитарным специальностям из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил глава министерства Константин Могилевский в ходе круглого стола, посвященного вопросам информационного суверенитета и применения отечественных моделей ИИ в истории и культуре.

По его словам, сейчас умение написать стройный исторический текст перестало быть основным критерием оценки компетентности специалиста. Граница между оригинальным научным исследованием и работой нейросети стала трудно различима.

Могилевский отметил, что несмотря на критическое отношение к технологиям ИИ, они могут стать шансом вывести образование и науку на новый уровень. Он положительно оценил программы подготовки историков с навыками работы с нейросетями, начатые ведущими вузами страны, такими как Высшая школа экономики, Казанский и Балтийский федеральные университеты, Московской государственный университет.

«Он [ИИ] может послужить драйвером выхода из этого кризиса, и угрозу мы можем превратить в возможность», – заявил замминистра (цитата по ТАСС).

23 января «Ведомости» со ссылкой на начальника отдела изучения и развития ИИ в сфере государственного управления Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС Петра Отоцкого писали, что генеративный искусственный интеллект способен обеспечить дополнительный прирост ВВП России в размере 2,5%.

