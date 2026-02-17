В РФ уточнят требования к диссертациям по гуманитарным специальностям из-за ИИ

Могилевский отметил, что несмотря на критическое отношение к технологиям ИИ, они могут стать шансом вывести образование и науку на новый уровень. Он положительно оценил программы подготовки историков с навыками работы с нейросетями, начатые ведущими вузами страны, такими как Высшая школа экономики, Казанский и Балтийский федеральные университеты, Московской государственный университет.