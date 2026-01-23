Развитие генеративного ИИ может принести экономике России 2,5% ВВП
Генеративный искусственный интеллект способен обеспечить дополнительный прирост ВВП России в размере 2,5%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на начальника отдела изучения и развития ИИ в сфере государственного управления Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС Петра Отоцкого.
В текущем периоде вклад ИИ в экономику пока незначителен: по оценке доцента кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, в 2024 г. он составлял 0,07–0,15% ВВП. В денежном выражении в 2025 г. эффект оценивается в 0,5–1 трлн руб. К 2035 г. эксперт ожидает роста вклада до 2% ВВП, или 46,5 трлн руб.
Основной экономический прирост от внедрения ИИ ожидается в обрабатывающей промышленности, строительстве и транспорте. В промышленности технологии повысят контроль качества и эффективность логистики, в строительстве – улучшат мониторинг объектов и оптимизируют ресурсы, а на транспорте будут способствовать развитию беспилотных систем и прогнозированию загруженности дорог.
Национальная стратегия развития ИИ предполагает совокупный вклад технологии в ВВП страны на уровне 11 трлн руб. к 2030 г., как отмечал президент РФ Владимир Путин. Независимые оценки экспертов «Якова и партнеров» и «Яндекса» указывают на потенциальный эффект в 7,9–12,8 трлн руб. в год к 2030 г., что соответствует до 5,5% прогнозного ВВП.
18 января министр финансов Антон Силуанов заявил, что искусственный интеллект не сможет справиться с формированием бюджета России, потому что для этого «нужна душа». «Когда формируешь бюджет, здесь нужна душа. Ни один искусственный интеллект, я думаю, пока сегодня с этим не справится», – заявил глава Минфина.