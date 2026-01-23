Развитие генеративного ИИ может принести экономике России 2,5% ВВП

В текущем периоде вклад ИИ в экономику пока незначителен: по оценке доцента кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, в 2024 г. он составлял 0,07–0,15% ВВП. В денежном выражении в 2025 г. эффект оценивается в 0,5–1 трлн руб. К 2035 г. эксперт ожидает роста вклада до 2% ВВП, или 46,5 трлн руб.