Силуанов: ИИ не справится с формированием российского бюджета

Изначально в законе о бюджете на 2025 г. был заложен дефицит в 1,173 трлн руб., или 0,5% от ВВП. Весной того же года в документ внесли поправки, увеличив дефицит до 3,792 трлн руб., что составило 1,7% от ВВП. Осенью его скорректировали еще раз, доведя дефицит до 5,737 трлн руб., что эквивалентно 2,6% от ВВП.