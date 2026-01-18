Газета
Главная / Экономика /

Силуанов: ИИ не справится с формированием российского бюджета

Ведомости

Искусственный интеллект не сможет справиться с формированием бюджета России, потому что для этого «нужна душа». Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Когда формируешь бюджет, здесь нужна душа. Ни один искусственный интеллект, я думаю, пока сегодня с этим не справится», – заявил глава Минфина.

16 января Силуанов рассказал, что по итогам 2025 г. российский федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 2,6% от ВВП. По предварительным данным Минфина, за период с января по ноябрь бюджет был исполнен с дефицитом в 4,276 трлн руб., что составило 2% от ВВП.

Изначально в законе о бюджете на 2025 г. был заложен дефицит в 1,173 трлн руб., или 0,5% от ВВП. Весной того же года в документ внесли поправки, увеличив дефицит до 3,792 трлн руб., что составило 1,7% от ВВП. Осенью его скорректировали еще раз, доведя дефицит до 5,737 трлн руб., что эквивалентно 2,6% от ВВП.

