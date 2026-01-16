Газета
Главная / Экономика /

Силуанов: дефицит бюджета в 2025 году составил 2,6% ВВП

Показатель не превысил запланированного правительством уровня
Ведомости

По итогам 2025 г. российский федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 2,6% ВВП. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

По предварительным данным Минфина, в период с января по ноябрь бюджет был исполнен с дефицитом в размере 4,276 трлн руб., что составило 2% ВВП.

В законе о бюджете на 2025 г. был предусмотрен дефицит в 1,173 трлн руб., что составляло 0,5% ВВП. Весной в него внесли поправки, увеличив дефицит до 3,792 трлн руб., или до 1,7% ВВП. Осенью его скорректировали еще раз, доведя до 5,737 трлн руб., что эквивалентно 2,6% ВВП.

Кабмин ожидает сохранения бюджетного дефицита до 2042 года

Экономика / Макроэкономика и бюджет

По словам Силуанова, федеральный бюджет России по итогам текущего года получил от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) примерно 750 млрд руб. Около 200 млрд руб. дополнительных доходов обеспечило налогообложение процентных выплат по депозитам.

Правительство ожидает, что федеральный бюджет будет дефицитным до 2042 г., следует из прогноза. Документ составлен с учетом двух вариантов сценария социально-экономического развития – базового и консервативного. В обоих прогнозах расходы будут превышать доходы на протяжении всего прогнозного горизонта. При этом если в базовом варианте дефицит в 2042 г. вырастет с ожидаемых в текущем году 5,7 трлн руб. (2,6% от ВВП) до 21,6 трлн (2,9% от прогнозируемого на 2042 г. ВВП), то консервативный прогноз содержит показатель в 54,7 трлн, или уже 8,4% ВВП.

