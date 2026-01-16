Силуанов: дефицит бюджета в 2025 году составил 2,6% ВВП

Правительство ожидает, что федеральный бюджет будет дефицитным до 2042 г., следует из прогноза. Документ составлен с учетом двух вариантов сценария социально-экономического развития – базового и консервативного. В обоих прогнозах расходы будут превышать доходы на протяжении всего прогнозного горизонта. При этом если в базовом варианте дефицит в 2042 г. вырастет с ожидаемых в текущем году 5,7 трлн руб. (2,6% от ВВП) до 21,6 трлн (2,9% от прогнозируемого на 2042 г. ВВП), то консервативный прогноз содержит показатель в 54,7 трлн, или уже 8,4% ВВП.