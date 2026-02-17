Программа «Обучение служением» уже действует в 30 регионах
Программа «Обучение служением. Первые» реализуется в 30 регионах России. В скором времени ее география расширится и она станет полноценным уроком, пишет ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Добро.рф».
Урок станет обязательным для посещения во всех школах, где внедрена программа. На занятиях старшеклассники осваивают проектный менеджмент, учатся работать в команде, формируют портфолио и могут получить до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф». Уже сейчас школьники создают чат-боты для помощи пожилым людям в освоении смартфонов, разрабатывают игры для сохранения культуры малых народов и оказывают поддержку участникам спецоперации и их семьям.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что с сентября в обязательный школьный предмет «Индивидуальный проект» будет включена программа «Обучение служением. Первые». Ученики 10–11-х классов смогут решать социальные задачи некоммерческих организаций, госструктур и социального бизнеса, говорил он.