Программа «Обучение служением» уже действует в 30 регионах

Урок станет обязательным для посещения во всех школах, где внедрена программа. На занятиях старшеклассники осваивают проектный менеджмент, учатся работать в команде, формируют портфолио и могут получить до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф». Уже сейчас школьники создают чат-боты для помощи пожилым людям в освоении смартфонов, разрабатывают игры для сохранения культуры малых народов и оказывают поддержку участникам спецоперации и их семьям.