«Обучение служением» не станет обязательным предметом для старшеклассников

«Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа «Обучение служением. Первые» усилит именно эту составляющую. В рамках внеурочной деятельности она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», – цитирует ведомство министра просвещения РФ Сергея Кравцова.