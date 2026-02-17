«Обучение служением» не станет обязательным предметом для старшеклассников
Школьная программа «Обучение служением. Первые» не станет обязательной, ее будут проводить по решению образовательной организации и во внеурочное время, сообщило Минпросвещения РФ.
«Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа «Обучение служением. Первые» усилит именно эту составляющую. В рамках внеурочной деятельности она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», – цитирует ведомство министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Министерство отметило, что проекты в рамках этой программы разрабатываются учениками на протяжении 1-2 лет под руководством наставников. Последними могут стать педагоги или студенты. Над проектами работают команды, «но каждый школьник вносит свой индивидуальный вклад», добавили представители Минпросвещения.
17 февраля стало известно, что программа «Обучение служением. Первые» реализуется в 30 регионах России. ТАСС писал, что урок станет обязательным для посещения во всех школах, где внедрена программа. На занятиях старшеклассники осваивают проектный менеджмент, учатся работать в команде, формируют портфолио и могут получить до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф».