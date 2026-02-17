Газета
Двух жителей Крыма обвинили в госизмене и шпионаже

Ведомости

В Крыму гражданина РФ и его сожительницу, гражданку Украины, обвинили в государственной измене и шпионаже за съемку российской военной техники и кораблей в Ялте, сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, обвиняемый выступал против проведения спецоперации и в 2024 году инициировал контакт с представителем службы безопасности Украины (СБУ). Он выразил готовность принять участие в иностранной разведке на территории РФ. Мужчина привлек к этой деятельности свою сожительницу.

Фигуранты фотографировали и снимали на видео технику и корабли ВС РФ. Житель Крыма направил эти данные представителю иностранного государства в мессенджере. Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли их действия. Уголовное дело в отношении обвиняемых направят в Верховный Суд Республики Крыма.

5 февраля суд приговорил российского хакера к 16 годам лишения свободы за госизмену. Он сотрудничал с украинским киберподразделение и совершал атаки на информационные ресурсы в России. Осужденному назначили штраф в размере 100 000 руб. и ограничение свободы на год.

