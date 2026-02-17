Двух жителей Крыма обвинили в госизмене и шпионаже

По данным ведомства, обвиняемый выступал против проведения спецоперации и в 2024 году инициировал контакт с представителем службы безопасности Украины (СБУ). Он выразил готовность принять участие в иностранной разведке на территории РФ. Мужчина привлек к этой деятельности свою сожительницу.