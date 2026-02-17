Чебесков: россияне тратят около 2 трлн рублей в букмекерских компаниях

Госдума 10 февраля приняла во втором чтении поправки в законодательство, обязывающие организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах размещать на своих ресурсах для приема интерактивных ставок информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах также обяжут обеспечить доступ посетителям сайтов для приема ставок к сведениям о возможности инвестирования свободных денег, чтобы сохранить их и получить дополнительный доход. При входе в букмекерскую контору или тотализатор, а также в пункт приема ставок необходимо будет разместить информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх, а также QR-код, содержащий адрес сайта с данными о возможности инвестирования.