Чебесков: россияне тратят около 2 трлн рублей в букмекерских компаниях

Россияне ежегодно оставляют в букмекерских компаниях около 2 трлн руб. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. 

«Мы хотели через букмекеров создать механизмы информирования граждан, во-первых. Во-вторых, эти деньги все-таки можно потратить на какие-то иные цели, инвестировав в том числе в целях улучшения своего благосостояния и добавляя деньги в экономику», – сказал он (цитата по ТАСС).

Чебесков также отметил, что легальный рынок букмекерских услуг очищен от нелегальных элементов на 90%. При этом замминистра подчеркнул, что проблема нелегальных онлайн-казино остается актуальной. Эти платформы активно привлекают средства граждан, и их доход может превышать прибыль легальных букмекеров. Минфин совместно с Центральным банком и Роскомнадзором предпринимает меры по борьбе с нелегальными онлайн-казино, но из-за появления новых схем и сайтов результаты пока незначительны.

ГД приняла во втором чтении закон о борьбе с азартными играми

Политика / Власть

Чебесков отметил, что важно информировать граждан о рисках азартных игр и возможностях перенаправления средств на более выгодные инвестиции.

Госдума 10 февраля приняла во втором чтении поправки в законодательство, обязывающие организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах размещать на своих ресурсах для приема интерактивных ставок информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах также обяжут обеспечить доступ посетителям сайтов для приема ставок к сведениям о возможности инвестирования свободных денег, чтобы сохранить их и получить дополнительный доход. При входе в букмекерскую контору или тотализатор, а также в пункт приема ставок необходимо будет разместить информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх, а также QR-код, содержащий адрес сайта с данными о возможности инвестирования.

