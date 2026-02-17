ГД обязала вузы выделять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях

В пояснительной записке указано, что, по данным Института изучения детства, семьи и воспитания, сегодня только 3,3% обучающихся вузов состоят в браке. Но около 60% опрошенных студентов хотели бы этого. При этом большая часть опрошенных проживает с родителями или родственниками и не имеет жилого помещения для создания своей семьи.