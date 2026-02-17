Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ГД обязала вузы выделять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях

Ведомости

Госдума приняла закон, обязывающий вуза предоставлять отдельные комнаты в общежитиях для студенческий семей. Соответствующий документ опубликован в думской базе.

Кроме того, закон предполагает создать единые правила для приема в общежитие для всех российских вузов. Так, студентов, которые получили место, но в нем не живут или потеряли право на него, обяжут съезжать. Условия должны быть прописаны в договорах.

В пояснительной записке указано, что, по данным Института изучения детства, семьи и воспитания, сегодня только 3,3% обучающихся вузов состоят в браке. Но около 60% опрошенных студентов хотели бы этого. При этом большая часть опрошенных проживает с родителями или родственниками и не имеет жилого помещения для создания своей семьи.

Авторами инициативы являются главы думских комитетов по молодежной политике и науке и высшему образованию Артем Метелев («Единая Россия») и Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), их первые заместители Михаил Киселев и Александр Мажуга (оба – «Единая Россия») и др.

Во время доклада на пленарном заседании в Думе в сентябре 2025 г. Метелев отметил, что порядок предоставления жилья и критерии нуждаемости утвердят Минобрнауки и Минпросвещения. При этом, как подчеркнул депутат, льготные категории студентов – сироты, инвалиды – сохранят приоритетное право на получение мест в общежитиях.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте