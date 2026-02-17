ГД обязала вузы выделять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях
Госдума приняла закон, обязывающий вуза предоставлять отдельные комнаты в общежитиях для студенческий семей. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
Кроме того, закон предполагает создать единые правила для приема в общежитие для всех российских вузов. Так, студентов, которые получили место, но в нем не живут или потеряли право на него, обяжут съезжать. Условия должны быть прописаны в договорах.
В пояснительной записке указано, что, по данным Института изучения детства, семьи и воспитания, сегодня только 3,3% обучающихся вузов состоят в браке. Но около 60% опрошенных студентов хотели бы этого. При этом большая часть опрошенных проживает с родителями или родственниками и не имеет жилого помещения для создания своей семьи.
Авторами инициативы являются главы думских комитетов по молодежной политике и науке и высшему образованию Артем Метелев («Единая Россия») и Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), их первые заместители Михаил Киселев и Александр Мажуга (оба – «Единая Россия») и др.
Во время доклада на пленарном заседании в Думе в сентябре 2025 г. Метелев отметил, что порядок предоставления жилья и критерии нуждаемости утвердят Минобрнауки и Минпросвещения. При этом, как подчеркнул депутат, льготные категории студентов – сироты, инвалиды – сохранят приоритетное право на получение мест в общежитиях.