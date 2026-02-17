В Москве снимут сериал с Михаилом Ефремовым

9 апреля 2025 г. Ефремов, осужденный за гибель человека в результате ДТП, был освобожден из колонии в Белгородской области по УДО. 8 июня 2020 г. его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. На следующий день водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. По данным следствия, в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.