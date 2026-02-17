В Москве снимут сериал с Михаилом Ефремовым
В Москве снимут сериал с актером Михаилом Ефремовым в главной роли, сообщил ТАСС режиссер проекта Сергей Кальварский.
Съемки ориентировочно займут три месяца. Ефремов сыграет положительного персонажа.
13 февраля актер отыграл свой первый после освобождения из колонии спектакль «Без свидетелей» Никиты Михалкова в театре Мастерская «12».
9 апреля 2025 г. Ефремов, осужденный за гибель человека в результате ДТП, был освобожден из колонии в Белгородской области по УДО. 8 июня 2020 г. его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. На следующий день водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. По данным следствия, в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В сентябре того же года Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, актер признал свою вину. Ефремов выплатил родственникам Захарова компенсацию, после чего суд смягчил ему наказание до 7,5 года лишения свободы. 24 марта 2025 г. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об УДО Ефремова.