Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД объявило в розыск журналиста Романа Баданина

Ведомости

МВД России объявило в розыск главного редактора интернет-издания «Проект» и новостного медиа «Агентство» (внесены в РФ в реестр СМИ-иноагентов) Романа Баданина (считается в России иноагентом), следует из базы розыска ведомства.

По данным ведомства, журналисты разыскивают по статье УК России. Конкретное преступление Баданина, из-за которого он находится в розыске, в базе не указано.

15 июля 2021 г. Генпрокуратура признала нежелательной организацию Project Media, Inc. (США) – юрлицо издания «Проект». Тогда представители издания объявили о закрытии проекта, а главный редактор и его заместитель Баданин и Михаил Рубин (считается в России иноагентом) уехали из России.

30 сентября 2024 г. Таганский районный суд Москвы оштрафовал Баданина на 30 000 руб. за производство и распространение материалов без маркировки иностранного агента. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте