МВД объявило в розыск журналиста Романа Баданина
МВД России объявило в розыск главного редактора интернет-издания «Проект» и новостного медиа «Агентство» (внесены в РФ в реестр СМИ-иноагентов) Романа Баданина
По данным ведомства, журналисты разыскивают по статье УК России. Конкретное преступление Баданина, из-за которого он находится в розыске, в базе не указано.
15 июля 2021 г. Генпрокуратура признала нежелательной организацию Project Media, Inc. (США) – юрлицо издания «Проект». Тогда представители издания объявили о закрытии проекта, а главный редактор и его заместитель Баданин и Михаил Рубин
30 сентября 2024 г. Таганский районный суд Москвы оштрафовал Баданина на 30 000 руб. за производство и распространение материалов без маркировки иностранного агента.