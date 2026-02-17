МВД объявило в розыск журналиста Романа Баданина

15 июля 2021 г. Генпрокуратура признала нежелательной организацию Project Media, Inc. (США) – юрлицо издания «Проект». Тогда представители издания объявили о закрытии проекта, а главный редактор и его заместитель Баданин и Михаил Рубин (считается в России иноагентом) уехали из России.