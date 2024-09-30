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Суд оштрафовал журналиста Баданина за отсутствие плашки иноагента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы назначил основателю издания «Проект» (признан нежелательной организацией) журналисту Роману Баданину (считается в России иноагентом) штраф в 30 000 руб. за производство и распространение материалов без маркировки иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Баданин признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ).

15 июля 2021 г. Генпрокуратура признала нежелательной организацию Project Media, Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) (США) – юрлицо издания «Проект». Издание объявило, что закрывается, а главный редактор и его заместитель Баданин и Михаил Рубин (считается в России иноагентом) (внесены в реестр СМИ-иноагентов) уехали из России.

9 сентября Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности нефтегазового аналитика Михаила Крутихина (считается в России иноагентом). Его признали виновным в публикации и распространении материалов без указания маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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