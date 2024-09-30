Суд оштрафовал журналиста Баданина за отсутствие плашки иноагента
Таганский районный суд Москвы назначил основателю издания «Проект» (признан нежелательной организацией) журналисту Роману Баданину
Баданин признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ).
15 июля 2021 г. Генпрокуратура признала нежелательной организацию Project Media, Inc.
9 сентября Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности нефтегазового аналитика Михаила Крутихина