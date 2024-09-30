Суд оштрафовал журналиста Баданина за отсутствие плашки иноагента

15 июля 2021 г. Генпрокуратура признала нежелательной организацию Project Media, Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) (США) – юрлицо издания «Проект». Издание объявило, что закрывается, а главный редактор и его заместитель Баданин и Михаил Рубин (считается в России иноагентом) (внесены в реестр СМИ-иноагентов) уехали из России.