Суд оштрафовал аналитика Крутихина за отсутствие плашки иноагента

С 2012 г., после принятия поправок в закон о некоммерческих организациях (НКО), в России существует статус иностранного агента. СМИ начали признавать иноагентами в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.