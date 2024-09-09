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Суд оштрафовал аналитика Крутихина за отсутствие плашки иноагента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности нефтегазового аналитика Михаила Крутихина (считается в России иноагентом). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Крутихина признали виновным в публикации и распространении материалов без указания маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Минюст внес Крутихина в перечень иноагентов 25 августа 2023 г. вместе с политологами Кириллом Роговым (считается в России иноагентом), блогером Александром Штефановым (считается в России иноагентом), журналистом Константином Эггертом и др. По данным ведомства, Крутихин распространял фейки об органах власти и о российской армии, а также получал поддержку от иностранных источников. Он проживает за рубежом.

6 сентября Таганский суд оштрафовал на 40 000 руб. журналиста Ивана Филиппова (считается в России иноагентом) по аналогичной статье КоАП РФ.

С 2012 г., после принятия поправок в закон о некоммерческих организациях (НКО), в России существует статус иностранного агента. СМИ начали признавать иноагентами в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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