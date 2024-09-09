Суд оштрафовал аналитика Крутихина за отсутствие плашки иноагента
Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности нефтегазового аналитика Михаила Крутихина
Крутихина признали виновным в публикации и распространении материалов без указания маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).
Минюст внес Крутихина в перечень иноагентов 25 августа 2023 г. вместе с политологами Кириллом Роговым
6 сентября Таганский суд оштрафовал на 40 000 руб. журналиста Ивана Филиппова
С 2012 г., после принятия поправок в закон о некоммерческих организациях (НКО), в России существует статус иностранного агента. СМИ начали признавать иноагентами в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.