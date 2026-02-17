В Смоленске арестовали силовика за незаконное получение секретных сведений
В Смоленске сотрудника силового ведомства заключили под стражу за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по региону.
Следствие установило, что после отстранения от службы фигурант в период с февраля по апрель 2025 г. обманом получил от коллег информацию по грифом «секретно» в сфере оперативно-розыскной деятельности.
Следственный отдел УФСБ РФ по Смоленской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 283.1 УК России (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Максимальное наказание по статье – четыре года лишения свободы. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.
