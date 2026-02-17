Сотрудники прокуратуры выехали в Сертолово, где обрушилось здание полиции
Военная прокуратура контролирует мероприятия, связанные с установлением причин обрушения здания военной полиции на территории военного городка в Сертолово Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
На место происшествия выехали работники военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона.
В здании военной комендатуры в городе Сертолове 17 февраля произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв прогремел на третьем этаже около 14:20 по московскому времени. В результате обрушения под завалами могут находиться четверо военнослужащих. Два человека погибли.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания.