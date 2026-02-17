Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Сотрудники прокуратуры выехали в Сертолово, где обрушилось здание полиции

Ведомости

Военная прокуратура контролирует мероприятия, связанные с установлением причин обрушения здания военной полиции на территории военного городка в Сертолово Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На место происшествия выехали работники военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона. 

В здании военной комендатуры в городе Сертолове 17 февраля произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв прогремел на третьем этаже около 14:20 по московскому времени. В результате обрушения под завалами могут находиться четверо военнослужащих. Два человека погибли.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь