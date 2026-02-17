Газета
Предстоящая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала года

Ведомости

Предстоящая ночь в Москве и Подмосковье может оказаться одной из самых холодных с начала 2026 г. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, температура воздуха в столице местами может опуститься до –22 градусов, в Московской области – до –26 градусов. Похолодание ожидается при облачной погоде с прояснениями, преимущественно без осадков.

«Однако в отдельных районах не исключено образование тумана и изморози», – пояснили в Гидрометцентре (цитата по ТАСС).

Днем 18 февраля в Подмосковье местами возможен небольшой снег. Температура воздуха составит –8... –10 градусов в столице и –7.... –12 градусов по области.

С начала года самая низкая температура на главной метеостанции Москвы на ВДНХ была зафиксирована в ночь на 3 февраля – тогда воздух остыл до –21,6 градуса.

16 февраля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что потепление ожидается с 23 февраля и сохранится до конца месяца. По его словам, «последняя неделя февраля будет оттепельной, с температурами, близкими к нулю, и слабоположительными температурами».

