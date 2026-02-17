Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В полиции разъяснили инициативу о новом виде алкотестеров

Ведомости

Инициатива о введении предварительного тестирования водителей на наличие в слюне наркотических веществ с помощью новых тестеров еще не вступила в силу. Документ является проектом, который предложен на общественное обсуждение, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Основным нововведением является закрепление положения, согласно которому для предварительного установления наличия в организме водителя наркотических средств и психотропных веществ будут применяться приборы, определяющие это по образцу слюны», – отметила она.

При этом, по словам Волк, сотрудники Госавтоинспекции продолжат использовать для выявления признаков алкогольного опьянения приборы, определяющие наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе. Представитель ведомства подчеркнула, что применять приборы планируют только с согласия водителя. Волк добавила, что такой способ позволит законопослушным водителям быстро пройти проверку, а сотрудникам полиции – оперативно выявлять тех, кто управляет транспортным средством в состоянии опьянения.

17 февраля сообщалось, что новые приборы будут выявлять наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и наркотических веществ в слюне, что позволит проводить предварительное тестирование на опьянение. После проведения тестирования будет приниматься решение о временном отстранении водителя от управления транспортным средством и дальнейшем медицинском освидетельствовании. При этом обязательной также будет видеофиксация процесса.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь