В полиции разъяснили инициативу о новом виде алкотестеров

17 февраля сообщалось, что новые приборы будут выявлять наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и наркотических веществ в слюне, что позволит проводить предварительное тестирование на опьянение. После проведения тестирования будет приниматься решение о временном отстранении водителя от управления транспортным средством и дальнейшем медицинском освидетельствовании. При этом обязательной также будет видеофиксация процесса.