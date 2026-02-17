В полиции разъяснили инициативу о новом виде алкотестеров
Инициатива о введении предварительного тестирования водителей на наличие в слюне наркотических веществ с помощью новых тестеров еще не вступила в силу. Документ является проектом, который предложен на общественное обсуждение, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Основным нововведением является закрепление положения, согласно которому для предварительного установления наличия в организме водителя наркотических средств и психотропных веществ будут применяться приборы, определяющие это по образцу слюны», – отметила она.
При этом, по словам Волк, сотрудники Госавтоинспекции продолжат использовать для выявления признаков алкогольного опьянения приборы, определяющие наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе. Представитель ведомства подчеркнула, что применять приборы планируют только с согласия водителя. Волк добавила, что такой способ позволит законопослушным водителям быстро пройти проверку, а сотрудникам полиции – оперативно выявлять тех, кто управляет транспортным средством в состоянии опьянения.
17 февраля сообщалось, что новые приборы будут выявлять наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и наркотических веществ в слюне, что позволит проводить предварительное тестирование на опьянение. После проведения тестирования будет приниматься решение о временном отстранении водителя от управления транспортным средством и дальнейшем медицинском освидетельствовании. При этом обязательной также будет видеофиксация процесса.