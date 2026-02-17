Газета
Главная / Общество /

Дело актера Смольянинова передали в Басманный суд Москвы

Анна Бойцова

По уголовному делу в отношении актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) утверждено обвинительное заключение, оно передано в Басманный суд Москвы, сообщает Генпрокуратура России.

12 февраля стало известно, что Смольянинова объявили в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество в России наложен арест.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2023 г. Смольянинова заочно обвинили в распространении фейков о ВС РФ (пункты «б», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

Актер уехал из России после начала спецоперации. Он выступал с резкой критикой властей и заявлял о готовности участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Сейчас Смольянинов, предположительно, находится в Латвии.

