Дело актера Смольянинова передали в Басманный суд Москвы
По уголовному делу в отношении актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) утверждено обвинительное заключение, оно передано в Басманный суд Москвы, сообщает Генпрокуратура России.
12 февраля стало известно, что Смольянинова объявили в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество в России наложен арест.
Уголовное дело было возбуждено в январе 2023 г. Смольянинова заочно обвинили в распространении фейков о ВС РФ (пункты «б», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).
Актер уехал из России после начала спецоперации. Он выступал с резкой критикой властей и заявлял о готовности участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Сейчас Смольянинов, предположительно, находится в Латвии.