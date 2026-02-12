Актера Смольянинова объявили в международный розыск
Расследование уголовного дела в отношении актера Артура Смольянинова (считается в России иноагентом) (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) о фейках о российской армии завершено. Он объявлен в международный розыск. Об этом «РИА Новости» сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
Кроме того, актеру предъявили заочное обвинение, а также наложили арест на его имущество.
По данным ведомства, актер, находясь за границей, в интервью онлайн-изданию сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих.
29 октября 2024 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал актера по обвинениям в возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уголовное дело против него возбудили в январе 2023 г., позже он был объявлен в федеральный и международный розыск.
Смольянинов известен по фильмам «Девятая рота», «Белая гвардия», «Восьмерка» и «Духless». После начала спецоперации он покинул Россию, выступал с резкой критикой властей и заявлял о готовности участвовать в боевых действиях на стороне Украины. В январе 2023 г. Минюст признал его иноагентом.