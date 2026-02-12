Актера Смольянинова объявили в международный розыск

29 октября 2024 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал актера по обвинениям в возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уголовное дело против него возбудили в январе 2023 г., позже он был объявлен в федеральный и международный розыск.