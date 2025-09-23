В отношении актера Смольянинова закрыты исполнительные производства
Исполнительные производства в отношении актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), заочно арестованного в РФ и объявленного в международный розыск, закрыты после погашения задолженности. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
В документах отмечается, что артист оплатил все долги, в связи с чем производства были завершены.
До этого сообщалось, что задолженность Смольянинова превышала 275 000 руб., включая более 58 000 руб. штрафов за нарушения ПДД и парковку. В общей сложности в отношении него открыли 44 исполнительных производства, в основном из-за неуплаты штрафов и сборов. Кроме того, за ним числился штраф за дискредитацию ВС РФ и невыплаченный кредит на сумму свыше 101 000 руб.
По запросу в банке данных исполнительных производств информация о долгах Смольянинова сейчас не отображается.
29 октября 2024 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал актера по обвинениям в возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уголовное дело против него возбудили в январе 2023 г., позже он был объявлен в федеральный и международный розыск.
Смольянинов известен по фильмам «Девятая рота», «Белая гвардия», «Восьмерка» и «Духless». После начала спецоперации он покинул Россию, выступал с резкой критикой властей и заявлял о готовности участвовать в боевых действиях на стороне Украины. В январе 2023 г. Минюст признал его иноагентом.
25 января стало известно, что Россия запросила у Латвии правовую помощь по делу актера, однако власти страны отказали.