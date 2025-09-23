В отношении актера Смольянинова закрыты исполнительные производства

До этого сообщалось, что задолженность Смольянинова превышала 275 000 руб., включая более 58 000 руб. штрафов за нарушения ПДД и парковку. В общей сложности в отношении него открыли 44 исполнительных производства, в основном из-за неуплаты штрафов и сборов. Кроме того, за ним числился штраф за дискредитацию ВС РФ и невыплаченный кредит на сумму свыше 101 000 руб.