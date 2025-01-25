Россия запросила помощь у Латвии по уголовному делу актера Смольянинова

В январе 2023 г. Смольянинов заявил, что если бы принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. После его высказывания председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера. 13 января 2023 г. Минюст РФ внес Смольянинова в реестр иноагентов, в мае того же года Росфинмониторинг добавил его в перечень террористов и экстремистов.