Россия запросила помощь у Латвии по уголовному делу актера Смольянинова
Правоохранители РФ обратились за помощью к государству, где сейчас живет российский актер Артур Смольянинов
«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова был направлен в государство, где фигурант находится», – сказали агентству.
Государство, где находится актер, отказало в правовой помощи российским следователям, сообщили позднее «РИА Новости» в правоохранительных органах.
В январе 2023 г. Смольянинов заявил, что если бы принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. После его высказывания председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера. 13 января 2023 г. Минюст РФ внес Смольянинова в реестр иноагентов, в мае того же года Росфинмониторинг добавил его в перечень террористов и экстремистов.
Басманный районный суд Москвы в конце октября 2024 г. заочно арестовал актера на два месяца по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ и возбуждении ненависти. В октябре 2022 г. Гагаринский суд Москвы также признал его виновным по делу о дискредитации российской армии и оштрафовал на 30 000 руб.