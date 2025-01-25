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Россия запросила помощь у Латвии по уголовному делу актера Смольянинова

Ведомости

Правоохранители РФ обратились за помощью к государству, где сейчас живет российский актер Артур Смольянинов (считается в России иноагентом), в рамках расследования возбужденного против него уголовного дела. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на правоохранительные органы. Актер, предположительно, находится в Латвии.

«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова был направлен в государство, где фигурант находится», – сказали агентству.

Государство, где находится актер, отказало в правовой помощи российским следователям, сообщили позднее «РИА Новости» в правоохранительных органах.

В январе 2023 г. Смольянинов заявил, что если бы принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. После его высказывания председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера. 13 января 2023 г. Минюст РФ внес Смольянинова в реестр иноагентов, в мае того же года Росфинмониторинг добавил его в перечень террористов и экстремистов.

Басманный районный суд Москвы в конце октября 2024 г. заочно арестовал актера на два месяца по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ и возбуждении ненависти. В октябре 2022 г. Гагаринский суд Москвы также признал его виновным по делу о дискредитации российской армии и оштрафовал на 30 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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