Патриарх Кирилл предупредил об угрозе антирусских настроений среди мигрантов
Антирусские настроения и конфликты на этой почве среди рабочих-мигрантов опасны для мусульман России не меньше, чем для православных, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета (ВЦС).
Патриарх подчеркнул, что ответственные представители российских мусульман это понимают. По словам главы РПЦ, согласие между православными, мусульманами и представителями других религий является историческим выбором России.
«Нельзя заменять один народ другим, исходя из стремления найти более выгодную рабочую силу», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
Патриарх Кирилл и раньше высказывал свои опасения, связанные с миграционным потоком. В октябре 2023 г. он заявлял, что Россия может утратить свою культурную идентичность в случае, если культура трудовых мигрантов, привлекаемых из-за рубежа, начнет доминировать.
К началу 2026 г. число иностранных граждан, находящихся в России, снизилось до 5,7 млн человек (-10% за год). В начале прошлого года их было около 6,3 млн. Снижение в первую очередь обусловлено тем, что количество несовершеннолетних иностранных граждан в стране уменьшилось почти на четверть.