Патриарх Кирилл предупредил об угрозе антирусских настроений среди мигрантов

К началу 2026 г. число иностранных граждан, находящихся в России, снизилось до 5,7 млн человек (-10% за год). В начале прошлого года их было около 6,3 млн. Снижение в первую очередь обусловлено тем, что количество несовершеннолетних иностранных граждан в стране уменьшилось почти на четверть.