Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады в Италии

Сборная Норвегии возглавляет медальный зачет зимних Олимпийских игр в Италии по итогам 11-го соревновательного дня. На данный момент норвежские спортсмены завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Об этом сообщается на сайте Игр-2026.