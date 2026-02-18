Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады в Италии
Сборная Норвегии возглавляет медальный зачет зимних Олимпийских игр в Италии по итогам 11-го соревновательного дня. На данный момент норвежские спортсмены завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Об этом сообщается на сайте Игр-2026.
Вторую строчку занимает команда Италии, в активе которой 9 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых медалей. Третье место у сборной США – американцы выиграли 6 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград.
18 февраля на Играх будет разыграно девять комплектов медалей. Олимпиада завершится 22 февраля.