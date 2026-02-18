Росавиация ограничила работу аэропортов в Казани и Калуге
Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Калуги («Грабцево»). Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.
Информация об ограничениях в Казани была опубликована в 06:08 мск, о мере в Калуге – в 06:14 мск. Решение потребовалось для обеспечения безопасности полетов.
Вечером 17 февраля, ночью и ранним утром 18 февраля ограничения также вводились в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин»), Чебоксар. Мера продолжает действовать в Чебоксарах.
С 20:00 мск до 23:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских БПЛА самолетного типа, сообщало Минобороны. Из них по пять были были сбиты в Белгородской и Курской областях, два – в Ростовской, по одному – в Брянской и Орловской областях.
Согласно данным Минобороны, в ночь на 17 февраля силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник над российскими регионами. Больше всего воздушных целей – 50 – было поражено над акваторией Черного моря, еще 38 БПЛА российские военные сбили в небе над Крымом.