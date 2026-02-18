Росавиация ограничила работу аэропортов в Казани и Калуге

С 20:00 мск до 23:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских БПЛА самолетного типа, сообщало Минобороны. Из них по пять были были сбиты в Белгородской и Курской областях, два – в Ростовской, по одному – в Брянской и Орловской областях.