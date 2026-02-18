Соцфонд объявил о создании чат-бота «Госуслуги» в Max
В национальном мессенджере Max запущен специальный чат-бот «Госуслуги», который оперативно информирует обо всех изменениях на портале и помогает получать актуальные данные о выплатах и других мерах. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Соцфонд России.
В ведомстве пояснили, что с помощью бота можно в реальном времени отслеживать статус поданных заявлений – пользователь получает уведомления о том, на каком этапе находится рассмотрение его обращения. Кроме того, чат напоминает о записи к врачу, информирует о штрафах и помогает их оплатить.
Для работы сервиса необходимо, чтобы номер телефона, указанный на «Госуслугах» и в мессенджере Max, совпадал. В Соцфонде также подчеркнули, что авторизация через Max обеспечивает дополнительную безопасность: система задает уточняющие вопросы, что помогает защитить аккаунт от мошенников.
За минувшую неделю пользователи Max создали более 1 млн приватных каналов. Совокупная аудитория превысила 10 млн человек. Ежедневно пользователи в среднем создают около 145 000 частных каналов.