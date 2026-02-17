В мессенджере Max создали более 1 млн каналов за неделю
За прошедшую неделю пользователи Max создали более 1 млн приватных каналов. Их совокупная аудитория превысила 10 млн человек. Об этом сообщил мессенджер.
В среднем ежедневно пользователи создают около 145 000 частных каналов. Рекордный дневной показатель был достигнут 12 февраля, когда было создано 276 000 таких каналов. За одну неделю аудитория одного из авторов увеличилась с нуля до 56 000 подписчиков.
Функция создания приватных каналов стала доступна пользователям с 10 февраля. Владелец такого канала может приглашать новых подписчиков по специальной ссылке. Пользователи, перешедшие по этой ссылке, автоматически присоединяются к каналу. Если администратор канала выберет в настройках опцию «Заявка на вступление», подписчики смогут присоединиться только после одобрения их заявок.
Количество подписчиков крупных публичных каналов в мессенджере Max 12 февраля в среднем увеличилось на 10,1% к аналогичному показателю 9 февраля, писали «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического сервиса MaxStat.ru. Этот показатель в два – три раза превышал темп недельного роста (3–5%) крупных каналов, который фиксировался до февраля 2026 г., отметил представитель сервиса.