В мессенджере Max создали более 1 млн каналов за неделю

Количество подписчиков крупных публичных каналов в мессенджере Max 12 февраля в среднем увеличилось на 10,1% к аналогичному показателю 9 февраля, писали «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического сервиса MaxStat.ru. Этот показатель в два – три раза превышал темп недельного роста (3–5%) крупных каналов, который фиксировался до февраля 2026 г., отметил представитель сервиса.