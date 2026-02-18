Музаев: утечка ответов ЕГЭ в сеть невозможна
Утечка ответов и вариантов ЕГЭ в интернет невозможна. Контрольно-измерительные материалы разрабатываются в закрытом контуре, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит «РИА Новости».
По его словам, используемая сеть компьютеров не подключена к интернету и фактически выполняет роль печатных машинок. Система контроля производства и хранения материалов прошла несколько экспертиз и является достаточно серьезной.
Основной период ЕГЭ в 2026 г. стартует 1 июня. Сдача русского языка запланирована на 4 июня, математики – на 8 июня.
Министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 г. будет продлен особый формат проведения государственной итоговой аттестации. Это потребовалось для обеспечения безопасности учеников и педагогов. Выпускники могут выбрать: сдавать ОГЭ или ЕГЭ или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.