Музаев: утечка ответов ЕГЭ в сеть невозможна

Министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 г. будет продлен особый формат проведения государственной итоговой аттестации. Это потребовалось для обеспечения безопасности учеников и педагогов. Выпускники могут выбрать: сдавать ОГЭ или ЕГЭ или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.