Экс-замгубернатора Курской области Дедову продлили арест до 5 мая 2026 года

По данным суда, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и Дедов вместе с жителем региона Дмитрием Шубиным получили взятку в размере более 12,9 млн руб. от ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000». Организации заплатили представителям администрации за совершение действий, входивших в их служебные полномочия. Кроме того, фигуранты получили 8 млн руб. от ООО «КТК сервис», с которым по их указанию должностными лицами АО «Корпорация развития Курской области» заключен договор подряда на строительство фортификационных сооружений в Курской области на сумму более 192 млн руб.