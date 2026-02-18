Экс-замгубернатора Курской области Дедову продлили арест до 5 мая 2026 года
Ленинский суд Курска продлил арест бывшему заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову на три месяца – до 5 мая 2026 г. Его обвиняют в хищении. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным суда, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и Дедов вместе с жителем региона Дмитрием Шубиным получили взятку в размере более 12,9 млн руб. от ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000». Организации заплатили представителям администрации за совершение действий, входивших в их служебные полномочия. Кроме того, фигуранты получили 8 млн руб. от ООО «КТК сервис», с которым по их указанию должностными лицами АО «Корпорация развития Курской области» заключен договор подряда на строительство фортификационных сооружений в Курской области на сумму более 192 млн руб.
Смирнов и Дедов обвиняются в получении двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание по статье – 15 лет лишения свободы со штрафом. Шубина обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Генпрокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам Смирнова и Дедова в получении взяток 3 февраля.