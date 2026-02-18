Набиуллина заявила об «осторожном оптимизме» в борьбе с мошенниками
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ощущает «осторожный оптимизм» в борьбе с мошенниками. Эту мысль она озвучила на форуме ЦБ «Кибербезопасность в финансах».
Набиуллина отметила, что основания появились впервые за все годы, на протяжении которых происходит борьба.
17 февраля специалисты компании F6, опросив топ-10 российских банков, сообщили, что средняя сумма, которую мошенникам удается списать со счета жертвы в результате одной успешной атаки, составляет около 20 000 руб. При этом более 94% всех инцидентов с хищением денег клиентов финансовых организаций в 2025 г. было осуществлено с применением мошенниками социальной инженерии.
Кроме того, Банк России приводит данные за 2025 г., когда объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2024 г. на 6,4% до 29,3 млрд руб., а их количество – на 31,2% до 1,5 млн.