Концерты рэпера Ганвеста отменяют после возбуждения дела о пропаганде наркотиков

Концерт рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов), запланированный на 21 февраля в Барнауле, перенесли на неопределенный срок по инициативе организаторов. Об этом ТАСС сообщили в клубе «Эрмитаж», где должно было пройти мероприятие.