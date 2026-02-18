Концерты рэпера Ганвеста отменяют после возбуждения дела о пропаганде наркотиков
Концерт рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов), запланированный на 21 февраля в Барнауле, перенесли на неопределенный срок по инициативе организаторов. Об этом ТАСС сообщили в клубе «Эрмитаж», где должно было пройти мероприятие.
На странице концерта во «ВКонтакте» говорится, изначально событие планировалось в клубе «Опера» для аудитории старше 14 лет. Впоследствии возрастное ограничение было увеличено до 18 лет, а местом проведения выбран клуб «Эрмитаж». Позже организаторы объявили о переносе даты мероприятия.
«По независящим от нас причинам мы вынуждены сообщить вам о переносе на неопределенную дату ночного мероприятия с Ганвестом 21 февраля в Эрмитаже», – говорится в сообщении на странице мероприятия.
Кроме того, в томском ночном клубе «Паблик бар», где 22 февраля должен был пройти концерт Ганвеста, рассказали ТАСС, что мероприятие также перенесено на неопределенную дату.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина со ссылкой на ответ МВД России по Санкт-Петербургу 17 февраля сообщала, что Ганвест стал фигурантом административного дела о пропаганде наркотиков. «Проводится административное расследование, материалы направлены на экспертизу», – пояснила Мизулина в своем Telegram-канале. В случае подтверждения нарушений артисту может грозить административный штраф.