Против рэпера Ганвеста возбудили дело о пропаганде наркотиков в песнях

20 ноября суд утвердил штраф в размере 50 000 руб. для рэпера OG Buda. Согласно материалам дела, эксперты сочли, что в его треках присутствуют признаки пропаганды наркотиков, сведения о способах их употребления и выражается положительное отношение к этому. Поводом для проверки тогда также стали обращения «Лиги безопасного интернета».