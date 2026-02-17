Против рэпера Ганвеста возбудили дело о пропаганде наркотиков в песнях
Рэпер Ганвест стал фигурантом административного дела о пропаганде наркотиков. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина со ссылкой на ответ МВД России по Санкт-Петербургу.
«Проводится административное расследование, материалы направлены на экспертизу», – пояснила Мизулина в своем Telegram-канале.
В случае подтверждения нарушений артисту может грозить административный штраф.
До этого суды уже рассматривали аналогичные дела в отношении других исполнителей. 27 июня 2025 г. сообщалось о запрете трех песен рэпера Kizaru из-за пропаганды наркотиков. Эксперты пришли к выводу, что в текстах содержится информация, «формирующая позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами».
20 ноября суд утвердил штраф в размере 50 000 руб. для рэпера OG Buda. Согласно материалам дела, эксперты сочли, что в его треках присутствуют признаки пропаганды наркотиков, сведения о способах их употребления и выражается положительное отношение к этому. Поводом для проверки тогда также стали обращения «Лиги безопасного интернета».