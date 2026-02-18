В Москве за год конфисковали более 260 автомобилей у злостных нарушителей ПДД
По приговорам российских судов у злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД) в доход государства конфисковали свыше 260 транспортных средств в течение 2025 г., сообщила прокуратура Москвы в мессенджере Max.
В прокуратуре напомнили, что такая мера применяется в России в случае повторных нарушений, таких как управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, конфисковать автомобиль могут у водителей, которые превысили скорость свыше 60 км/ч или выехали на полосу встречного движения, если их ранее лишили права управления. Такое же наказание последует за управление автомобилем лицом, ранее лишенным водительских прав.
20 ноября 2025 г. Генпрокуратура РФ сообщала, что более 5500 автомобилей, которые были конфискованы у водителей за повторную езду в состоянии опьянения, уже передали в зону спецоперации за последние 2,5 года. Тогда ведомство подчеркнуло, что в стране удалось наладить применение механизма конфискации у лиц, управляющих транспортом в состоянии опьянения или без прав. При этом в 2024 г. количество преступлений, связанных с нетрезвым вождением, сократилось на 15%, в 2025 г. тенденция снижения была сохранена.