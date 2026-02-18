В Москве за год конфисковали более 260 автомобилей у злостных нарушителей ПДД

20 ноября 2025 г. Генпрокуратура РФ сообщала, что более 5500 автомобилей, которые были конфискованы у водителей за повторную езду в состоянии опьянения, уже передали в зону спецоперации за последние 2,5 года. Тогда ведомство подчеркнуло, что в стране удалось наладить применение механизма конфискации у лиц, управляющих транспортом в состоянии опьянения или без прав. При этом в 2024 г. количество преступлений, связанных с нетрезвым вождением, сократилось на 15%, в 2025 г. тенденция снижения была сохранена.