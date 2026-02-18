Газета
Главная / Общество /

Космонавты будут проводить забор крови для экспериментов на МКС

Ведомости

Российские члены экипажа МКС-75 проходят подготовку к проведению медицинских экспериментов на борту станции, в том числе забора крови, сообщил Telegram-канал Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина изучают принципы работы медицинских приборов, а также процедуру взятия венозной крови. Они потренировались сначала на муляжах, а потом на преподавателях. Космонавты также выполнили центрифугирование крови.

Дубров рассказал, что основная разница между Землей и космосом состоит в организации рабочего места. По его словам, невесомость накладывает серьезные ограничения на то, как расположить инструменты и сохранить необходимый уровень стерильности. Кикина уже выполняла подобную работу с капиллярной кровью во время своего первого полета.

Космонавты участвуют в комплексном медико-биологическом исследовании «Нейроиммунитет», направленное на получение данных о физиологической адаптации человеческого организма в условиях длительного космического полета. Для анализа изменений экипаж будет самостоятельно выполнять ряд обследований.

Полученные в результате исследования данные в перспективе позволят понять механизм изменений, происходящих в иммунной системе, и будут важны для понимания процессов взаимного влиянии сознания, стресса и иммунитета.

18 января генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация обсудит с американской NASA сроки сведения МКС с орбиты в течение года. По последним данным, завершение работы МКС назначено на 2028 г.

