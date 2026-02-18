Космонавты будут проводить забор крови для экспериментов на МКС

Дубров рассказал, что основная разница между Землей и космосом состоит в организации рабочего места. По его словам, невесомость накладывает серьезные ограничения на то, как расположить инструменты и сохранить необходимый уровень стерильности. Кикина уже выполняла подобную работу с капиллярной кровью во время своего первого полета.