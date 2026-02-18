В МОК объяснили отказ выдать российским спортсменам подарочные смартфоны
Международному олимпийскому комитету (МОК) запрещено выдавать подарочные смартфоны спортсменам определенных стран. Об этом пишет ТАСС.
При этом МОК заявил, что приложил все усилия для обеспечения всех спортсменов, участвующих на Олимпиаде-2026, своевременной информацией или доступом к игровым сервисам.
17 февраля ТАСС писал, что российские спортсмены не получили от организаторов зимних Олимпийских игр 2026 г. мобильные телефоны, которые вручались другим участникам при заселении в Олимпийскую деревню.