Пять человек арестовали по делу о создании ячейки террористов в ИК Забайкалья
Пять человек арестованы в рамках расследования уголовного дела о формировании террористической ячейки в одной из исправительных колоний Забайкальского края, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.
При этом еще два человека, участвовавших в создании ячейки, будут продолжать отбывать наказание в исправительных учреждениях. По данным СК, террористическое сообщество было сформировано для пропаганды и оправдания терроризма, совершения преступлений, поддержки деятельности запрещенных в России организаций. Фигурантов задержали в Дагестане, Забайкальском и Краснодарском крае, а также Волгоградской области.
Арестованные подозреваются в организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ). Расследование в отношении двоих фигурантов также будет вестись по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие и финансирование террористической деятельности).
13 февраля ФСБ задержала в Крыму участников террористической организации, вербовавших местных мусульман для обучения по доктрине создания всемирного халифата. Дома у вербовщиков силовики изъяли запрещенные пропагандистские материалы и средства связи, на их электронных носителях обнаружили сведения о формах и методах деятельности террористов.