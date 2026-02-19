Пять человек арестовали по делу о создании ячейки террористов в ИК Забайкалья

При этом еще два человека, участвовавших в создании ячейки, будут продолжать отбывать наказание в исправительных учреждениях. По данным СК, террористическое сообщество было сформировано для пропаганды и оправдания терроризма, совершения преступлений, поддержки деятельности запрещенных в России организаций. Фигурантов задержали в Дагестане, Забайкальском и Краснодарском крае, а также Волгоградской области.