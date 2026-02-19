Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся сильные морозы

Синоптик сообщал, что в ночь на 18 февраля в Московской области температура воздуха местами опустилась почти до –30 градусов. Тишковец говорил, что в Серебряных Прудах температура опустилась до –29,5 градуса, в Черустях – до –29,3, в Зарайске – до –29,1, в Коломне – до –27,7, в Мелихове – до –26,7, в Клину – до –26,2 градуса.