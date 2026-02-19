Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся сильные морозы
В Москве текущей зимой уже не будет сильных морозов, об этом говорят все необходимые факторы, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Все указывает на то, что ледниковый период в Центральной России завершился и крепкие морозы в этом сезоне уже не вернутся», – отметил метеоролог.
Он добавил, что на территории столицы «мороз смягчится». По словам Тишковца, аномальный холод завершился в Москве, с 19 февраля температурный фон окажется в рамках климатической нормы.
Синоптик сообщал, что в ночь на 18 февраля в Московской области температура воздуха местами опустилась почти до –30 градусов. Тишковец говорил, что в Серебряных Прудах температура опустилась до –29,5 градуса, в Черустях – до –29,3, в Зарайске – до –29,1, в Коломне – до –27,7, в Мелихове – до –26,7, в Клину – до –26,2 градуса.