В Подмосковье ночью зафиксировали почти 30-градусные морозы

17 февраля в Гидрометцентре предупреждали, что предстоящая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала года. Отмечалось, что с начала 2026 г. минимальная температура на главной метеостанции ВДНХ была зафиксирована в ночь на 3 февраля – тогда столбики термометров показали –21,6 градуса.