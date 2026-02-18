В Подмосковье ночью зафиксировали почти 30-градусные морозы
В ночь на 18 февраля в Московской области температура воздуха местами опустилась почти до –30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, в условиях антициклональной малооблачной погоды минимальная температура на опорной метеостанции ВДНХ к 06:00 составила –18,7 градуса, на Балчуге –12,5, в Тушине –20,8 градуса.
«В Подмосковье ударили крепкие морозы. Самая низкая температура зафиксирована на юге региона», – пояснил синоптик.
По его словам, в Серебряных Прудах температура опустилась до –29,5 градуса, в Черустях – до –29,3, в Зарайске – до –29,1, в Коломне – до –27,7, в Мелихове – до –26,7, в Клину – до –26,2 градуса.
17 февраля в Гидрометцентре предупреждали, что предстоящая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала года. Отмечалось, что с начала 2026 г. минимальная температура на главной метеостанции ВДНХ была зафиксирована в ночь на 3 февраля – тогда столбики термометров показали –21,6 градуса.
16 февраля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что потепление в столице ожидается с 23 февраля и сохранится до конца месяца.