СК возбудил дело после нападения 13-летнего мальчика на одноклассника в Прикамье
Следователи возбудили уголовное дело после того, как 13-летний ученик школы в Александровске Пермского края напал с ножом на одноклассника, нанеся ему удары в область тела и шеи из-за конфликта, сообщили в Следственном комитете РФ.
По данным ведомства, пострадавший школьник госпитализирован. Нападавшего доставили в следственный отдел, чтобы провести необходимые расследованию действия. На месте происшествия работают региональные криминалисты. Как отмечается в публикации СК, в рамках расследования специалисты установят причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство несовершеннолетнего), ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
19 февраля пермский губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что ученик седьмого класса ранил ножом сверстника в школе № 1 в Александровске. По его словам, состояние подростка оценивается как тяжелое.