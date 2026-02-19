Семиклассник ранил ножом сверстника в пермской школе
Ученик седьмого класса ранил ножом сверстника в школе № 1 в Александровске в Пермском крае. Состояние подростка оценивается как тяжелое, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Пострадавшего школьника эвакуируют в Березники. Санавиация, анестезиологи и торакальный хирург готовятся к вылету из Перми.
По словам Махонина, одноклассникам пострадавшего оказывается психологическая помощь. На место прибыли правоохранители.
16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в России принимаются меры в связи с нападениями в учебных заведениях.
12 февраля «Ведомости» сообщали, что стрельба в Анапе стала четвертым нападением на учебные заведения в России за февраль. 11 февраля студент одного из техникумов начал стрельбу в холле учебного заведения. Сначала поступала информация о трех раненых, позднее стало известно о гибели одного человека. Стрелявший 17-летний подросток был задержан, погибшим оказался охранник, который принял на себя первый удар.