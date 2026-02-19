Семиклассник ранил ножом сверстника в пермской школе

12 февраля «Ведомости» сообщали, что стрельба в Анапе стала четвертым нападением на учебные заведения в России за февраль. 11 февраля студент одного из техникумов начал стрельбу в холле учебного заведения. Сначала поступала информация о трех раненых, позднее стало известно о гибели одного человека. Стрелявший 17-летний подросток был задержан, погибшим оказался охранник, который принял на себя первый удар.