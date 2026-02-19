Житель Ростовской области подорвал гранату при попытке его задержания
Находившийся в розыске мужчина подорвал гранату, когда его пытались задержать в Ростовской области. Он погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Мужчина находился в розыске, инцидент произошел при задержании, он погиб, двое полицейских получили травмы», – рассказал агентству собеседник.
19 февраля на территории Дагестана, Забайкальского и Краснодарского краев, Волгоградской области также арестовали пять человек по делу о формировании террористической ячейки в одной из исправительных колоний Забайкальского края. Еще два человека, которые были организаторами преступного сообщества, продолжат отбывать наказание в исправительных учреждениях. По данным СК России, участники ячейки занимались пропагандой и оправданием терроризма, а также поддерживали деятельность запрещенных в России организаций.