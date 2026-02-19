Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Житель Ростовской области подорвал гранату при попытке его задержания

Ведомости

Находившийся в розыске мужчина подорвал гранату, когда его пытались задержать в Ростовской области. Он погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Мужчина находился в розыске, инцидент произошел при задержании, он погиб, двое полицейских получили травмы», – рассказал агентству собеседник.

19 февраля на территории Дагестана, Забайкальского и Краснодарского краев, Волгоградской области также арестовали пять человек по делу о формировании террористической ячейки в одной из исправительных колоний Забайкальского края. Еще два человека, которые были организаторами преступного сообщества, продолжат отбывать наказание в исправительных учреждениях. По данным СК России, участники ячейки занимались пропагандой и оправданием терроризма, а также поддерживали деятельность запрещенных в России организаций.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь