Пробки в Москве на фоне снегопада достигли восьми баллов

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что утром 19 февраля на Москву и область обрушится мощный снежный циклон. По его словам, к середине дня снег пойдет «стеной», а за сутки может выпасть от 20 до 25 мм осадков – более половины месячной нормы февраля.