Пробки в Москве на фоне снегопада достигли восьми баллов
Пробки в Москве утром 19 февраля достигли уже восьми баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс Карты».
Наиболее сложная ситуация наблюдается в центре столицы – на севере, северо-западе и юге Садового кольца. Затруднено движение на Тверской улице в обоих направлениях, на Новом Арбате, Малом Каменном мосту, а также на Кремлевской, Москворецкой и Гончарной набережных.
Плотный трафик фиксируется и на большей части Третьего транспортного кольца. На МКАД и вылетных магистралях самые серьезные заторы отмечаются на западе города.
До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что утром 19 февраля на Москву и область обрушится мощный снежный циклон. По его словам, к середине дня снег пойдет «стеной», а за сутки может выпасть от 20 до 25 мм осадков – более половины месячной нормы февраля.
В Росавиации сообщали, что московские аэропорты продолжают работать в условиях аномального снегопада и порывистого ветра. Для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров привлечен дополнительный персонал, службы аэропортов переведены на усиленный режим работы.