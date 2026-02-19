Газета
Общество

Колокольцев: ОПГ похитила почти 2 млрд рублей на поставках Минобороны

Ведомости

Организованная группа похитила почти 2 млрд руб. на поставках в Минобороны. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

«Пресечена преступная деятельность организованной группы, похитившей почти 2 млрд руб. на поставках в Министерство обороны вещевой продукции по завышенным ценам», – заявил министр на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (цитата по «РИА Новости»).

17 декабря также сообщалось, что суд приговорил бывшего начальника вещевого управления Минобороны полковника запаса Владимира Демчика к семи годам колонии. Он был признан виновным в вымогательстве и получении взятки в размере 1 млн руб. от экс-гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова. По данным следствия, в 2017 г. Минобороны заключило с предприятием более 20 госконтрактов на поставку вещевого имущества для ВС РФ на сумму свыше 500 млн руб. В этот период Демчик получил взятку за общее покровительство при приемке продукции.

