Суд отказал в УДО экс-министру культуры Крыма

Новосельская занимала свою должность с 2014 г. Она была задержана в ноябре 2021 г., ее уволили «в связи с утратой доверия». В июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-чиновницу к 10 годам колонии общего режима по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взятки в 25 млн руб. Она была лишена государственных званий и получила запрет занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.