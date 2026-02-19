Суд отказал в УДО экс-министру культуры Крыма
Люблинский районный суд города Москвы 18 февраля отказал в ходатайстве об условно-досрочном освобождении от наказания бывшему министру культуры Крыма Вере Новосельской, которая была осуждена за получение взятки в особо крупном размере, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд не установил каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о том, что Новосельская «не нуждается в полном отбывании назначенного наказания» для исправления.
4 декабря 2024 г. Мосгорсуд смягчил экс-главе регионального минкультуры наказание с 10 до восьми лет лишения свободы. До этого ей также назначали штраф на сумму 129 000 000 руб.
Новосельская занимала свою должность с 2014 г. Она была задержана в ноябре 2021 г., ее уволили «в связи с утратой доверия». В июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-чиновницу к 10 годам колонии общего режима по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взятки в 25 млн руб. Она была лишена государственных званий и получила запрет занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.
Следствие установило, что Новосельская получила взятку за покровительство петербургской строительной компании «Меандр» – генеральному подрядчику строительства Центра детского театрального искусства в Симферополе. Здание нужно было построить на территории, где ранее находился кукольный театр, который признали аварийным и в начале 2018 г. снесли.