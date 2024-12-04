Экс-министру культуры Крыма Новосельской смягчили наказание
Мосгорсуд принял решение смягчить наказание экс-министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской с 10 до восьми лет. Об сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Наказание в виде лишения свободы снижено до восьми лет, в остальной части приговор оставлен без изменений», – сказал собеседник агентства. По его словам, длительное содержание Новосельской признали смягчающим фактором.
Новосельская возглавляла министерство культуры Крыма с 2014 г. Ее задержали в ноябре 2021 г., а позже уволили «в связи с утратой доверия». В июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы назначил Новосельской 10 лет колонии общего режима по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взятки в 25 млн руб. Суд лишил Новосельскую государственных званий и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.
По версии следствия, бывший министр Крыма получила взятку за покровительство петербургской строительной компании «Меандр» – генеральному подрядчику строительства Центра детского театрального искусства в Симферополе. Здание должны были построить на месте бывшего кукольного театра, который был признан аварийным и в начале 2018 г. снесен.
В апреле этого года «РИА Новости» со ссылкой на члена ОНК Москвы Арслана Хасавова сообщало, что Новосельская написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации.