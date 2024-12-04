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Экс-министру культуры Крыма Новосельской смягчили наказание

Ведомости

Мосгорсуд принял решение смягчить наказание экс-министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской с 10 до восьми лет. Об сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Наказание в виде лишения свободы снижено до восьми лет, в остальной части приговор оставлен без изменений», – сказал собеседник агентства. По его словам, длительное содержание Новосельской признали смягчающим фактором.

Новосельская возглавляла министерство культуры Крыма с 2014 г. Ее задержали в ноябре 2021 г., а позже уволили «в связи с утратой доверия». В июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы назначил Новосельской 10 лет колонии общего режима по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взятки в 25 млн руб. Суд лишил Новосельскую государственных званий и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.

По версии следствия, бывший министр Крыма получила взятку за покровительство петербургской строительной компании «Меандр» – генеральному подрядчику строительства Центра детского театрального искусства в Симферополе. Здание должны были построить на месте бывшего кукольного театра, который был признан аварийным и в начале 2018 г. снесен.

В апреле этого года «РИА Новости» со ссылкой на члена ОНК Москвы Арслана Хасавова сообщало, что Новосельская написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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