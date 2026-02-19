Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Колокольцев: зарплата полицейских в Москве в 2 раза ниже средней

Ведомости

Доход полицейского в первый год службы в Москве в два раза ниже средней зарплаты, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает ТАСС.

Зарплата московского полицейского – 86 000 руб. Колокольцев подчеркнул, что сотрудники МВД уходят со службы из-за низкой оплаты труда при высокой нагрузке.

4 февраля Банк России со ссылкой на макроэкономический опрос сообщал, что реальная заработная плата россиян выросла на 24,3% за последние четыре года. В 2026 г. реальная зарплата граждан может возрасти до 27,7% относительно 2021 г., к 2027 г. – до 30,8%, в 2028 г. – до 34,1%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь