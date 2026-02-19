Колокольцев: зарплата полицейских в Москве в 2 раза ниже средней
Доход полицейского в первый год службы в Москве в два раза ниже средней зарплаты, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает ТАСС.
Зарплата московского полицейского – 86 000 руб. Колокольцев подчеркнул, что сотрудники МВД уходят со службы из-за низкой оплаты труда при высокой нагрузке.
4 февраля Банк России со ссылкой на макроэкономический опрос сообщал, что реальная заработная плата россиян выросла на 24,3% за последние четыре года. В 2026 г. реальная зарплата граждан может возрасти до 27,7% относительно 2021 г., к 2027 г. – до 30,8%, в 2028 г. – до 34,1%.