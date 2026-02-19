Глава МВД рассказал о проблеме комплектования в полиции

В августе 2025 г. власти Татарстана решили платить по 1 млн руб. выпускникам юридических факультетов, которые решат пойти работать следователями в полицию. Как пояснили в МВД, эти деньги молодые специалисты получат, как только они станут сотрудниками и им присвоят первое звание. Таким образом в полицию надеются привлечь новых людей и справиться с нехваткой кадров.