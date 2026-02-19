Глава МВД рассказал о проблеме комплектования в полиции
Сотрудники МВД России трудятся на пределе своих сил, а проблема набора новых кадров, которая уже существовала ранее, сегодня стала еще более острой. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев в ходе своего выступления в Государственной думе.
«Личный состав работает на пределе возможностей, я бы даже сказал, за гранью возможностей, в связи с нагрузкой увеличившейся», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Колокольцев также сообщил, что в 2025 г. число уволившихся сотрудников МВД возросло на 7% и составило 80 000 человек, что почти на 40% превышает количество новых принятых на службу.
В августе 2025 г. власти Татарстана решили платить по 1 млн руб. выпускникам юридических факультетов, которые решат пойти работать следователями в полицию. Как пояснили в МВД, эти деньги молодые специалисты получат, как только они станут сотрудниками и им присвоят первое звание. Таким образом в полицию надеются привлечь новых людей и справиться с нехваткой кадров.